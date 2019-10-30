В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении чиновника

30 октября 2019     14
В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении чиновника

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении начальника государственного Центра энергоэффективности и развития городской инфраструктуры Севастополя.

Женщину подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Руководитель учреждения с сентября 2018 по апрель 2019 ежемесячно издавала заведомо незаконные приказы о выплатах стимулирующего характера, в которых самостоятельно, без ведома работодателя, устанавливала себе выплаты за интенсивность и высокие результаты работы», – говорится в сообщении.

Таким способом ей удалось обогатиться на 400 тысяч рублей.

Кроме того, на указанную сумму начислено более 120 тысяч рублей страховых взносов.

Женщине грозит наказание до четырех лет лишения свободы.



Среда, 30 октября 2019 г. 108

Источник: Портал Информер

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