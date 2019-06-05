В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении директора

5 июня 2019     8
В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении директора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю, по результатам совместных с прокуратурой мероприятий, возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемой в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, в марте текущего года государственное автономное учреждение «Севастопольский лесхоз» заключил договор с коммерческой организацией на поставку специальной одежды и обуви. 

Через непродолжительное время подозреваемая, достоверно зная о том, что товар по договору фактически не поставлен, используя свое служебное положение, подписала товарную накладную по договору, содержащую ложные сведения, и представила ее в учреждение, получив полный расчет за товар. 

В результате мошеннических действий злоумышленницы бюджету Севастополя был причинен ущерб на сумму более 396 тысяч рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленных на закрепление уже имеющихся и сбор новых доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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Источник: Портал Информер

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