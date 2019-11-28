В Севастополе возле магазина словесная перепалка переросла в драку

Инцидент произошёл вечером возле круглосуточного магазина в Гагаринском районе. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

К 28-летнему жителю Севастополя подошёл незнакомый парень и попросил денег на сигареты.

Полученная сумма его не устроила, между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе конфликта незнакомец попытался выполнить борцовский приём, но не справился и уронил своего оппонента на землю, а затем скрылся.

Позже оказалось, что во время падения потерпевший получил серьёзную травму ноги и вынужден был обратиться в медицинское учреждение.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 19-летний местный житель. Вина задержанного подтверждается видеозаписями камер наблюдения и признательными показаниями.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев.







Четверг, 28 ноября 2019 г. 36

Источник: Портал Информер