В Севастополе возобновлена реконструкция Камышового шоссе

22 ноября 2019     18
В Севастополе возобновлена реконструкция Камышового шоссе

ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к реконструкции Камышового шоссе.

По словам и.о. директора предприятия Сергея Красюка, сейчас работы на шестикилометровом участке проводятся силами привлеченных организаций, которые не только знают объект, но и закупили необходимые строительные материалы.

«Севавтодор» провел мероприятия по обеспечению безопасности: установлены дорожные знаки, блоки, сигнальные фонари, маяки и нанесена временная дорожная разметка.

«В этом году главная задача – максимально завершить работы по инженерным сетям: освещение, ливневая канализация, водопропускные трубы. Движение по Камышовому шоссе планируется открыть к лету следующего года», – сказал Сергей Красюк.

На участке дороги в районе остановки общественного транспорта «Автосалон» производятся работы по разработке грунта для укладки труб ливневой канализации, переустройство инженерных сетей.

 Все основные коммуникации, включая водопровод, ливневую канализацию в соответствии с проектом реконструкции прокладываются в основном открытым способом, кроме четырех участков, где сети будут прокладываться горизонтальным бурением, то есть под автодорогой, не ограничивая интенсивное движение автотранспорта. Большой объем работ планируется завершить до мая 2020 года.

На железнодорожном путепроводе выполняются подготовительные работы по обустройству опор мостового сооружения, которое планируется ввести в эксплуатацию также в мае 2020 года.

Подключение около 44 опор освещения к существующей линии электропередач проводится на участке от Фиолентовского кольца до остановки общественного транспорта «ДРСУ». До конца ноября на данном участке планируется запустить работу всех световых опор.

Пресс-служба правительства Севастополя напоминает, что проектом реконструкции Камышового шоссе предусматривается расширение проезжей части до 4 полос движения, устройство новых тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, 5 остановок общественного транспорта.



Пятница, 22 ноября 2019 г. 2557

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе возобновлена реконструкция Камышового шоссе
В Севастополе возобновлена реконструкция Камышового шоссе

ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к реконструкции Камышового шоссе. По словам и.о. директора предприятия Сергея Красюка, сейчас работы на шестикилометровом участке проводятся …


В Симферополе обсудили «индустрию гостеприимства»
В Симферополе обсудили «индустрию гостеприимства»

В столице Крыма прошло заседание ОСИГ (Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства) «Диалоговая площадка. Все грани гостеприимства», организованной Крымским государственным Фондом поддержки …


Вести Севастополь 22.11.2019
Вести Севастополь 22.11.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Новый подрядчик назвал сроки окончания реконструкции Камышового шоссе. Когда запустят полноценное движение? – Родом из Франции, …


Восстановлено энергоснабжение населённых пунктов, обесточенных из-за ветра
Восстановлено энергоснабжение населённых пунктов, обесточенных из-за ветра

Госпредприятие «Крымэнерго» восстановило электроснабжение всех населённых пунктов, обесточенных накануне штормовым ветром. В общей сложности были отремонтированы 54 линии электропередач. Напряжение …


Мединский признался в желании иметь побольше денег в тяжелые моменты хандры
Мединский признался в желании иметь побольше денег в тяжелые моменты хандры

Министр культуры России Владимир Мединский признался, что иногда ему хочется зарабатывать побольше денег. Об этом он заявил в ходе прямого …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты