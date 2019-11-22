В Севастополе возобновлена реконструкция Камышового шоссе

ГБУ «Севастопольский Автодор» приступил к реконструкции Камышового шоссе.

По словам и.о. директора предприятия Сергея Красюка, сейчас работы на шестикилометровом участке проводятся силами привлеченных организаций, которые не только знают объект, но и закупили необходимые строительные материалы.

«Севавтодор» провел мероприятия по обеспечению безопасности: установлены дорожные знаки, блоки, сигнальные фонари, маяки и нанесена временная дорожная разметка.

«В этом году главная задача – максимально завершить работы по инженерным сетям: освещение, ливневая канализация, водопропускные трубы. Движение по Камышовому шоссе планируется открыть к лету следующего года», – сказал Сергей Красюк.

На участке дороги в районе остановки общественного транспорта «Автосалон» производятся работы по разработке грунта для укладки труб ливневой канализации, переустройство инженерных сетей.

Все основные коммуникации, включая водопровод, ливневую канализацию в соответствии с проектом реконструкции прокладываются в основном открытым способом, кроме четырех участков, где сети будут прокладываться горизонтальным бурением, то есть под автодорогой, не ограничивая интенсивное движение автотранспорта. Большой объем работ планируется завершить до мая 2020 года.

На железнодорожном путепроводе выполняются подготовительные работы по обустройству опор мостового сооружения, которое планируется ввести в эксплуатацию также в мае 2020 года.

Подключение около 44 опор освещения к существующей линии электропередач проводится на участке от Фиолентовского кольца до остановки общественного транспорта «ДРСУ». До конца ноября на данном участке планируется запустить работу всех световых опор.

Пресс-служба правительства Севастополя напоминает, что проектом реконструкции Камышового шоссе предусматривается расширение проезжей части до 4 полос движения, устройство новых тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, 5 остановок общественного транспорта.







Пятница, 22 ноября 2019 г. 2557

Источник: Портал Информер