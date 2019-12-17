В Севастополе вор угнал автомобиль, покатался и бросил

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 28-летний водитель микроавтобуса «Volkswagen LT». Мужчина сообщил об угоне своего транспортного средства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его.
Подозреваемым оказался 18-летний житель города, ранее судимый за кражу и незаконное проникновение в жилище.
Установлено, что заявитель, припарковав автомобиль на ночь во дворе многоквартирного дома, по собственной неосторожности оставил в салоне транспортного средства ключи и не закрыл дверь, после чего ушёл.
Злоумышленник, воспользовавшись данными обстоятельствами, с лёгкостью проник внутрь микроавтобуса и уехал на нём в неизвестном направлении. Молодой человек покатался по окрестным улицам, затем оставил авто и скрылся.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Вторник, 17 декабря 2019 г. 66
Источник: Портал Информер