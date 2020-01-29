В Севастополе восстановят бассейны при детских поликлиниках

В Севастополе восстановят бассейны при детских поликлиниках. Об этом 29 января в ходе встречи с журналистами рассказала главный врач ГБУЗС «Городская больница №5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Елена Большакова.

Бассейнов для проведения занятий по реабилитации на сегодня в городе только два – при «Городской больнице №5 – «Центра охраны здоровья матери и ребенка», и при детской поликлинике №2 на ул. Юмашева в Гагаринском районе.

Оба бассейна планируют отремонтировать до конца 2020 года. Как отметила Елена Большакова, создание современной инфраструктуры оказания медпомощи детям является одним из приоритетных направлений нацпроекта «Здравоохранение».«До конца текущего года мы планируем увидеть качественные новые бассейны. Будут проведены ремонты чаш бассейнов, реконструирована система водоподготовки и водоочистки с автоматической подачей обеззараживателя, проведена полная замена облицовочной плитки по всему периметру. С детьми в новых бассейнах будут работать врачи-неврологи и врачи-ортопеды. Кроме того, у нас введена специальность «реабилитолог».

На сегодняшний день от Севастополя один специалист уже находится на обучении в Федеральном Центре по этой специальности. Высококвалифицированный врач-реабилитолог будет у нас работать с апреля», – сообщила Елена Большакова.

Севастопольский детский Центр медицинской реабилитации уже оснащён оборудованием в соответствии с всероссийскими стандартами. На сегодняшний день работа ведется по введению еще одного из этапов реабилитации – «кинезотерапии» в воде.

«Под воздействием теплой воды и специального комплекса упражнений регенерируются функции мышц, связок, костей и суставов. Кинезотерапия в воде уменьшает боли, развивает подвижность позвонков, тренирует сосуды организма, повышает мышечный тонус, что позволит максимально ребенку помочь как при повышенном мышечном тонусе, так и при гипотонии», – отметила Большакова.

В Севастополе по официальным данным более 1500 детей с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в кинезотерапии.







Среда, 29 января 2020 г. 92

Источник: Портал Информер