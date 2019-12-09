В Севастополе во время рейда «Автобус» сотрудники ГИБДД поймали водителей, скрывшихся с мест ДТП

За два дня проведения мероприятия автоинспекторы привлекли 30 водителей к административной ответственности, в том числе двоих за оставление места ДТП, участниками которых они являлись.

14 административных материалов было составлено на водителей, которые нарушили правила маневрирования, 6 – правила перевозки пассажиров, 4 – не использование ремней безопасности, 1 – проезд на запрещающий сигнал светофора и столько же за нарушение правил использования внешних световых приборов.

Особое внимание Госавтоинспекторы обращали на техническое состояние транспортных средств, в том числе наличие и исправность тахографов, фиксирующих режим труда, отдыха водителей и показатели скорости.

Также полицейские проверили законность осуществления пассажирских перевозок.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что оперативно-профилактический рейд «Автобус» проводится регулярно.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 247

Источник: Портал Информер