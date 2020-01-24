В Севастополе впервые пройдет антифонный хоровой концерт

Организаторы концерта, вдохновленные выставкой необычных икон, решили объединить два вида искусств – пространственное (иконы) и временное (музыка). Ими выступили Фонд содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей», ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник».Культурно-выставочный центр расположен на улице Ленина, 35.

«Это уникальное музыкальное событие пройдет в рамках экспонируемой выставки икон из льняной нити известного крымского автора Владимира Денщикова. Вход свободный» , — сообщила пресс-служба.

В Культурно-выставочном центре Севастопольского военно-исторического музея-заповедника состоится антифонный хоровой концерт с участием двух севастопольских коллективов – концертного хора Покровского собора и хора «Корсунь» Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе.

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