В Севастополе впервые прошел вечер «Круг благотоворителей»

Душевный вечер «Круг благотворителей» впервые прошёл 7 июня в ресторане «Севастополь». Миссией встречи стала поддержка двух инициатив, которые помогут социализации через творчество детей-сирот и детей-инвалидов.

«Круг благотворителей» – идея директора Центра социально-культурных инициатив «Вектор добра» Ольги Стенслевской. Поддержали благотворительную акцию Уполномоченный по правам ребёнка в г. Севастополе Марина Песчанская, а соорганизатором стала Руслана Сторощук.

«В таком формате благотворительное мероприятие проводится впервые. Сегодня кругом благотворителей мы поддерживаем детей. Воспитанникам детского дома мы хотим подарить развивающие игры, наборы для ручного труда, которые помогут им в летнее время организовать досуг, развить интеллект и творческий потенциал. Второй проект – для деток-инвалидов, которые впервые будут принимать участие в отборочном туре Всероссийского фестиваля «100 городов России». Нам надо обязательно их поддержать, поощрить, одарить подарками, чтобы у них был стимул развиваться, чтобы они поверили в свои силы и проявляли себя», – сказала организатор вечера «Круг благотворителей» Ольга Стенслевская.

«Сегодня мероприятие приурочено ко дню защиты детей. Я, как уполномоченный заявляю, что защита детей – это каждодневный труд, а особенно нуждаются в защите, заботе и поддержке дети-сироты и дети-инвалиды, – отметила Марина Песчанская. – Наша общая задача – объединять всех людей доброй воли, собирать их в одном месте на таких благотворительных вечерах, как этот, и тогда благотворительность, как явление, будет набирать обороты».–>

«Благотворительность – веление моего сердца, наверно, образ моей жизни. Я занимаюсь этим четвёртый год и понимаю, что я не могу остановиться. Я считаю, что каждый человек должен этим заниматься: кто-то временем, кто-то деньгами, кто-то вещами, кто-то просто советом, ведь благотворительность не подразумевает только вливание денежных средств», – сказала благотворитель Руслана Сторощук.

На благотворительном вечере собрались неравнодушные люди, которые желают помогать детям. Среди них депутаты, предприниматели, творческая интеллигенция города, представители некоммерческих организаций.

«Благотворительные вечера я начала посещать с 2017 года. Когда мы купили первые новогодние подарки, отдали их детям – это было прекрасно. Потом нам прислали видео, и мы увидели, как дети были счастливы их получить – это Божья энергия, которая вдохновляет!» – поделилась гостья вечера, директор свадебного салона Ольга.

«У меня есть практика в благотворительной деятельности и от этого мне просто приятно. Это нечто большее, чем просто жить, есть, спать и зарабатывать деньги. Нужно помогать, творить добро. В наше непростое время хорошие поступки сплачивают людей», – считает предприниматель Александр Матвеев.

«Творить благо – и это высшее проявление характера и человечности и смысла жизни, – сказал депутат Законодательного собрания г.Севастополя Илья Журавлев. – Я рад, что сегодня собралось много людей, которые понимают, что такое помощь друг другу, что такое благотворительность. Спасибо большое организаторам. Мы всячески будем помогать, чтоб «Круг благотворителей» проводился в Севастополя регулярно».–>

Под музыку саксофониста Роланди гости посмотрели выставки рисунков воспитанников детдома и работы хэнд-мейд, понаблюдали за творческим процессом художника Артура Самофалова.

Председатель Ремесленной палаты Татьяна Бахирева организовала выставку народного творчества. Мастера севастопольской художественной росписи Татьяна Бородова и Татьяна Докина провели для желающих импровизированный мастер-класс, расписывали открытки и дарили их гостям.

Поддержали социальные проекты своим творчеством и украсили вечер артисты Севастополя: танцевал ансамбль классического танца «Надежда», пели заслуженная артистка Украины Татьяна Барткова, Виктория Вохмянина, заслуженный арстит республики Крым и солист ансамбля песни и пляски Черноморского флота Фёдор Марченко.

Также выступил скрипичный дуэт Матвея и Тимофея Блюминых, которые являются гордостью Севастополя, победители различных республиканских, всероссийских и международных конкурсов.

Ведущий вечера Алексей Редкевич провёл аукцион, лотами которого были детские рисунки и расписная тарелка от Ремесленной палаты Севастополя.

Также гости поучаствовали в розыгрыше сертификатов от Московского центра косметологии и салона «Формула красоты». Собранные средства пойдут на поддержку юных участников в отборочном туре Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России».

Некоторые гости благотворительного вечера уже пришли с подарками. Представители регионального отделения Красный крест, Севастопольской торгово-промышленной палаты и книжно-канцтоварной фирмы «Гала» вручили директору детского дома «Наш Дом» наборы для творчества и развивающие игры.

Организаторы поблагодарили всех, кто принял участие в вечере «Круг благотворителей», а также партнёров, которые помогли подготовить мероприятие: ресторан Севастополь, компания ООО «Крымский винный дом», шампанское Оreandа, агрофирму «Золотая балка» и компанию Romanceva Group».

Ольга Стенслевская выразила надежду, что «Круг благотворителей» со временем будет становиться всё больше и станет в Севастополе доброй традицией.

«Хочется, чтобы благотворительность стала неотъемлемой частью нашей жизни, а для этого надо больше проводить таких мероприятий и больше об этом говорить. Нас учат классики мировой революции: когда идеи овладевают массами, они становятся материальной силой. – Сказала Ольга Стенслевская. – Я знаю, что в Севастополе есть много людей, которые готовы помогать нуждающимся, и надо предоставлять им эту возможность».–>

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Юлия Корнева–>