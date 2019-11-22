В Севастополе выберут лучшего спортсмена года

Управление по делам молодежи и спорта города Севастополя объявляет прием заявок на участие в региональном физкультурно-спортивном конкурсе «Спортсмен года – 2019».

Заявки на конкурс принимаются в следующих номинациях:

Гран-при «Спортсмен года». Номинация «Лучший спортсмен по олимпийским видам спорта 2019 года». Номинация «Лучший спортсмен по не олимпийским видам спорта 2019 года». Номинация «Лучший спортсмен по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 2019 года». Номинация «Подающие надежды». Номинация «Лучшая команда по игровым видам спорта 2019 года». Победители определяются по игровым видам спорта, по олимпийским и не олимпийским видам спорта отдельно. Номинация «Лучший тренер 2019 года». Победители определяются из тренеров по олимпийским и по неолимпийским видам спорта. Номинация «Лучший ветеран спорта 2019 года». Номинация «Лучшая спортивная школа 2019 года». Номинация «Лучшая спортивная федерация 2019 года». Номинация «Лучшая спортивная организация 2019 года». Номинация «Лучшее спортивное сооружение 2019 года». Номинация «Лучшее спортивное мероприятие 2019 года». Номинация «Лучший спортивный волонтёр 2018 года». Номинация «Лучший организатор спортивных мероприятий 2019 года». Номинация «Спортивное открытие года» (физкультурное или спортивное мероприятие, впервые проведённое в 2019 году). Номинация «Лучший спортивный обозреватель 2019 года». Номинация «За вклад в развитие севастопольского спорта».

Подать заявку можно до 25 ноября согласно анкете прилагаемой в положении. С детальной информацией положения можно ознакомиться на официальном сайте Управления по делам молодежи и спорта города Севастополя http://umis.sev.sportsng.ru/media/2019/11/11/1266322915/polozhenie_SPORTSMEN_GODA-_2019.pdf или по адресу: ул. Репина, 18 (тел. 53-70-74).







Пятница, 22 ноября 2019 г. 124

Источник: Портал Информер