В Севастополе вынесен приговор преступнику, который ограбил магазин в районе Артбухты

11 февраля 2020     6
В Севастополе вынесен приговор преступнику, который ограбил магазин в районе Артбухты

В феврале 2019 года мужчина 1990 года рождения напал на продавщицу круглосуточного магазина в центре Севастополя. Ленинский районный суд вынес ему обвинительный приговор по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«Применил к продавцу круглосуточного магазина насилие, нанёс не менее 15 ударов ножом и похитил из кассы денежные средства в сумме почти 2 тысячи рублей. Прибывшие на место преступления сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. При этом в ходе личного досмотра мужчина оскорбил одного из сотрудников полиции нецензурной бранью», – сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района города.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. После освобождения из мест лишения свободы мужчина также должен отбыть дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1,5 года.

Суд также поддержал гражданский иск потерпевшей в части взыскания со злоумышленника 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.



Вторник, 11 февраля 2020 г. 168

Источник: Портал Информер

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