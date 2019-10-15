В Севастополе вырастит средняя зарплата

15 октября 2019     13
В Севастополе вырастит средняя зарплата

В правительстве Севастополя ожидают, что в ближайшие годы размер средней заработной платы в регионе будет увеличиваться. Конкретные показатели заложены в прогнозе социально-экономического развития города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов, а также 2023 и 2024 годов. Прогноз утверждён постановлением правительства на минувшем заседании.

«В 2020 году мы планируем рост среднемесячной заработной платы до уровня 38,4 тысяч рублей. В 2021 году – до 42 тысяч рублей, в 2022 году – до 46,8 тысяч рублей», – заявил и.о. директора департамента экономического развития региона Элимдар Ахтемов.

Он подчеркнул, что такие прогнозные показатели учитывались при подготовке проекта бюджета региона на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 года.

Прогноз социально-экономического развития прошёл общественные обсуждения.

Согласно проекту трёхлетнего бюджета, который подготовило правительство города для рассмотрения в Законодательном собрании, доходы Севастополя в 2020 году составят почти 58 млрд рублей, а расходы превысят 60 млрд рублей.

Согласно данным Крымстата, средняя заработная плата в Севастополе в первом полугодии 2019 года составила 32,6 тысяч рублей.

 



Вторник, 15 октября 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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