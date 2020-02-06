В Севастополе выросла преступность, стали чаще умирать

6 февраля 2020     28
В Севастополе выросла преступность, стали чаще умирать

МВД РФ опубликовало ежегодный доклад, посвященный анализу преступности в России. В нём содержится неутешительная информация о том, что в нашем городе преступность выросла, несмотря на все оптимистичные заявления со стороны властей региона.

Севастополь показал рост числа погибших в преступлениях (12,1%), а также в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков (33,9%).


Впрочем, есть и хорошие новости. Так, в Севастополе снизилось количество преступлений, связанных с применением любого вида оружия (33,3%).

Существенно уменьшились и темпы роста зарегистрированных преступлений (27%).

Напомним, что по данным Генеральной прокуратуры РФ, Севастополь по итогам 2019 года вошел в число регионов, где наблюдалось снижение числа зарегистрированных преступлений.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 291

Источник: Портал Информер

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