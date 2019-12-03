В Севастополе высажен «дуб Гагарина» из кремлевского сада (ФОТО)

Дуб еще молодой, но его корни уже набрали силу, поэтому есть все шансы, что он приживется.

И в Севастополе, как и в Москве, будет расти свой дуб «Космос». Саженец предоставил Максим Кучеренко – фронтмен группы «Ундервуд».

По его словам, история московского дерева его настолько впечатлила, что он собрал его желуди и решил прорастить дуб, чтобы высадить его в родном Севастополе.

«Юрий Гагарин – это человек, на подвиге которого воспитывается ни одно поколение. Это личность, это глыба. Побывав в Кремле и ознакомившись с историей дуба «Космос», я во что бы то ни стало решил вырастить «родственника» с тем, чтобы в нашем Севастополе также жила память о великом человеке. Сначала была песня [Гагарин, я Вас любила – прим. ред.], а вот теперь и дерево», – сказал фронтмен группы «Ундервуд» Максим Кучеренко.

Семь лет потребовалось для того, чтобы из маленького желудя выросло метровое дерево. Сначала музыкант год проращивал его в горшке, потом еще 6 лет выращивал в открытом грунте. А когда пришло время определить его постоянное место жительства, музыкант обратился в общественную организацию «Наш Севастополь».

«У нас не стоял вопрос, где высадить дерево. Школа №54 носит имя прославленного покорителя космоса. Кроме того, при образовательном учреждении работает один из лучших школьных музеев, посвященных космонавтике.

В посадке дерева приняли участие школьники и волонтеры «Нашего Севастополя». Это особенно волнительно, учитывая историю кремлевского дуба.

Говорят, в 1968 году, когда погиб Юрий Алексеевич Гагарин, дерево тоже стало погибать: исчезли листья, ствол стал рассыхаться. Дендрологи Кремля махнули на него рукой и предлагали спилить дерево, но один из специалистов не сдавался. Он опоясал ствол, ухаживал за ним и, что самое главное, разговаривал с деревом как с живым. В результате дуб выжил и вот уже 58 лет является одной из достопримечательностей кремлевского сада», – сказала Ольга Дронова, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Для дерева на территории школы отвели отдельный участок: руководство школы и ребята позаботились о том, чтобы дуб прижился.

«Конечно, это значимое событие для ребят. Мы по крупицам собираем экспонаты истории покорения космоса. А это дерево – живой экспонат, напоминающий о подвиге Юрия Гагарина, о роли личности в истории, о величии нашей Родины. Учащиеся уже взяли шефство над деревом и пообещали из года в год передавать новым ученикам обязанности и обязательства по его уходу, чтобы у нас в Севастополе рос и набирал силу свой дуб «Космос», – отметила Алла Иликбаева, директор школы №54.

Высадив дерево, Максим Кучеренко ознакомился со школьным музеем космонавтики, оставив запись в Книге почетных гостей.

Кстати, в Севастополе Юрий Гагарин в тот памятный 1961 год тоже посадил дерево. Вместе с космонавтом Германом Титовым Юрий Алексеевич озеленил Малахов курган. Тогда Герой Советского Союза посадил каштан. Но в 2011 году дерево погибло, поэтому этот «Гагаринский дуб» может стать единственным в Севастополе деревом памяти о первом покорителе космоса.

Источник: Портал Информер