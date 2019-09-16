В Севастополе выступит театр танца «Гжель»

16 сентября 2019     10
В Севастополе выступит театр танца «Гжель»

Театр танца им. В.А. Елизарова представляет «Танцевальный калейдоскоп» театра танца «Гжель».

Государственный академический театр танца «Гжель» – культурная визитная карточка Москвы, основан в 1988 году народным артистом России Владимиром Захаровым.

В 1993 году театр стал государственным, а в 1999 получил статус академического.

С 2015 концерты и спектакли театра танца проходят на собственной театрально-концертной площадке.

Оригинальность театра танца «Гжель» – это не только сохранение хореографического наследия, а его интеграция в современный мир.

Театр ведёт активную творческую жизнь, идёт в ногу со временем, используя современные аудиовизуальные технологии и экспериментируя с новыми формами.

Концертная программа «Танцевальный калейдоскоп» — это одна из ярких работ коллектива. Это своеобразное переплетение эмоций танцев разных народов в едином хореографическом празднике.

Программа показывает всё художественное многообразие репертуара театра, где представлены технически сложные хореографические композиции, уникальные костюмы, созданные для современного зрителя в исполнении молодого, но талантливого коллектива.

Начало мероприятия в 19-00 час. Стоимость билетов: 300-500 руб.

Справка:

Международный фестиваль профессиональных театров танца «ART-БУХТА» учреждён в 2018 году Главным Управлением Севастополя совместно с Государственным автономным учреждением культуры Севастополя «Севастопольский академический театр танца имени Вадима Альбертовича Елизарова» в рамках проведения Года Театра в России в 2019. 


Понедельник, 16 сентября 2019 г. 51

Источник: Портал Информер

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