В Севастополе выявлено более 20 преступлений

Севастопольские правоохранители обнаружили более 20 преступлений во время операции «Быт». Она была нацелена на профилактику нарушений закона лицами, которые склонны к преступлениям и правонарушениям, состоят на профилактическом учёте.

«В рамках оперативно-профилактической операции правоохранители выявили 21 преступление, – информирует пресс-служба севастопольского управления МВД. – Также проводилась тщательная проверка дворов и подъездов жилых домов. В жилом секторе стражи порядка выявили 343 административных правонарушения».

Полицейские посещали граждан на дому, вели с ними профилактические беседы.

В мероприятиях приняли участие сотрудники уголовного розыска, наркоконтроля и патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции и по делам несовершеннолетних.





Понедельник, 9 сентября 2019 г. 113

Источник: Портал Информер