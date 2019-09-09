В Севастополе выявлено более 20 преступлений

9 сентября 2019     15
В Севастополе выявлено более 20 преступлений

Севастопольские правоохранители обнаружили более 20 преступлений во время операции «Быт». Она была нацелена на профилактику нарушений закона лицами, которые склонны к преступлениям и правонарушениям, состоят на профилактическом учёте.

«В рамках оперативно-профилактической операции правоохранители выявили 21 преступление, – информирует пресс-служба севастопольского управления МВД. – Также проводилась тщательная проверка дворов и подъездов жилых домов. В жилом секторе стражи порядка выявили 343 административных правонарушения».

Полицейские посещали граждан на дому, вели с ними профилактические беседы.

В мероприятиях приняли участие сотрудники уголовного розыска, наркоконтроля и патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные полиции и по делам несовершеннолетних.


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 113

Источник: Портал Информер

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