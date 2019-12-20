В Севастополе выявлены нарушения в сфере обращения с отходами

20 декабря 2019     16
В Севастополе выявлены нарушения в сфере обращения с отходами

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере обращения с отходами. Выявлены нарушения в работе девяти предприятий.

«Рядом субъектов хозяйствования своевременно не предоставлены в Севприроднадзор документы для постановки на государственный учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», – сообщает пресс-служба прокуратуры.Руководители предприятий получили предписания об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении.

Материалы проверки направлены в Южное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.



Пятница, 20 декабря 2019 г. 320

Источник: Портал Информер

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