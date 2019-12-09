В Севастополе выявлены нарушения при использовании лифтов

Управляющие компании Ленинского района Севастополя устранили нарушения при использовании лифтов в жилых домах, 8 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Ранее нарушения допустили пять управляющих компаний.

«Прокуратура Ленинского района Севастополя проверила исполнение жилищного законодательства при использовании лифтов в жилых домах района, которые находятся на обслуживании ООО «Управляющая компания», ООО «Управляющая компания «Центр», ООО «МПЖКХ», ТСН ЖСК № 41 и ПК ЖСК «Рыбак-10», – сообщает пресс-служба прокуратуры.

Выявленные нарушения касались замены лифтового оборудования в домах на улице Маршала Бирюзова и на проспекте Генерала Острякова. Новая техника использовалась без введения в эксплуатацию.

В настоящее время разрешения получены.

Прокуратура вносила управляющим компаниям пять представлений, которые были удовлетворены.

В текущем году власти Севастополя планировали заменить 150 лифтов.







Понедельник, 9 декабря 2019 г. 92

Источник: Портал Информер