В Севастополе в ДТП на пешеходном переходе пострадали взрослый и ребёнок

26 июля 2019     31
В Севастополе в ДТП на пешеходном переходе пострадали взрослый и ребёнок

Утром 26 июля 2019 года возле дома № 25 по улице Новороссийская 43-летний водитель автомобиля «Хёндэ» совершил наезд на семью с ребёнком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы – отец с несовершеннолетним сыном – были доставлены в лечебное учреждение с различными травмами. Мама ребёнка в дорожной аварии не пострадала.

Предварительной причиной ДТП является несоблюдение водителем пункта 14.1 Правил дорожного движения Российской Федерации: «Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода».

Сопутствующей причиной дорожного происшествия является нарушение пешеходами пункта 4.5 ПДД РФ: «На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».

Госавтоинспекция призывает родителей личным примером обучать несовершеннолетних детей правилам безопасного поведения в дорожно-транспортной среде – не выходить на дорогу, не осмотревшись по сторонам.

Также, сотрудники полиции обращают внимание водителей на то, что в летний период количество пешеходов на улицах города увеличивается, а значит возрастает риск дорожных аварий на перекрёстках и пешеходных переходах.

ГИБДД Севастополя призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осмотрительными на дороге!


Пятница, 26 июля 2019 г. 31

Источник: Портал Информер

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