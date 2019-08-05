В Севастополе в ДТП пострадала девочка из Челябинской области

Одной из причин дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал ребёнок, является так называемая “дорожная ловушка” – ограниченный обзор видимости.

9-летняя девочка неожиданно выбежала на проезжую часть в неположенном для перехода месте из-за стоящего автобуса.

Водитель автомобиля Ауди, двигаясь по улице Казачья, не успел среагировать на внезапное появление пешехода и совершил на него наезд. С различными травмами ребёнок был доставлен в детскую больницу.

По данному факту проводится проверка.

Госавтоинспекция обращается к водителям о необходимости быть внимательными и осторожными при подъезде к остановкам общественного транспорта, быть готовыми к неожиданному выходу пешеходов на проезжую часть. Также обращаем внимание родителей на недопустимость нахождения детей в возрасте до 10 лет на проезжей части с целью постоянного контроля их движения в условиях дорожно-транспортной среды.





Понедельник, 5 августа 2019 г. 355

Источник: Портал Информер