В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

Вчера вечером водитель автомобиля Хендай 1978 года рождения, двигаясь по улице Юмашева, совершил наезд на ребёнка, перебегавшего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Севастополю.
Предварительной причиной ДТП является нарушение несовершеннолетним пешеходом пункта 4.5 Правил дорожного движения, который требует от пешеходов выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен.
В результате ДТП в детскую городскую больницу юный пешеход поступил с травмами различной степени тяжести.
Госавтоинспекция призывает водителей принимать возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить.
Также напоминает родителям о полной ответственности за поведение детей вне дома.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
|
О "Золотом кольце Боспорского царства" снимут фильм
Съемки научно-популярного фильма стартуют в августе, пишет ТАСС. Работать над ним будет творческая группа Краснодарского регионального отделения Русского географического общества. Главный …
|
Вести Севастополь 10.07.2019. Выпуск 20:45
Главные темы выпуска: Как избавиться от неприятного запаха? Коммунальные службы нашли решение проблемы на Античном проспекте. Строительством мусороперерабатывающего завода займётся …
|
Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе
Противотанковая управляемая ракета попала в грузовой автомобиль одного из подразделений украинской операции объединенных сил в Донбассе, сообщает пресс-служба военных. ЧП …
|
Как Зеленский разбойника выгнал
10 июля Владимир Зеленский выгнал с заседания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Новый президент Украины заявил, что, когда много кричат, он всегда просит …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!