В Севастополе в ДТП пострадал восьмилетний ребенок

Вчера вечером водитель автомобиля Хендай 1978 года рождения, двигаясь по улице Юмашева, совершил наезд на ребёнка, перебегавшего проезжую часть дороги вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Севастополю.

Предварительной причиной ДТП является нарушение несовершеннолетним пешеходом пункта 4.5 Правил дорожного движения, который требует от пешеходов выходить на проезжую часть только после того, как убедятся, что переход будет для них безопасен.

В результате ДТП в детскую городскую больницу юный пешеход поступил с травмами различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает водителей принимать возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить.

Также напоминает родителям о полной ответственности за поведение детей вне дома.