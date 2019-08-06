В Севастополе в маршрутках можно оплатить проезд банковской картой

6 августа 2019     9
В Севастополе в маршрутках можно оплатить проезд банковской картой

Пассажиры маршрутных такси Севастополя №№ 102 и 52А первыми в городе получили возможность оплатить проезд бесконтактной банковской картой МИР в рамках развития инвестиционного проекта Единой городской карты Севастополя (ЕГКС).

Тестирование оплаты бесконтактной банковской картой МИР на указанных маршрутах продлится месяц. По его результатам такая система оплаты проезда может быть внедрена на территории города.

Об этом в рамках заседания общественно-делового экспертного совета приоритетного проекта «Умный город» сообщил председатель ассоциации перевозчиков Севастополя Виктор Рыков.

«В рамках проекта «Умный город» севастопольцы и гости города активно пользуются картами ЕГКС, не так давно функцией карты дополнена «Карта гостя Крыма и Севастополя». Но что делать тем, кто еще не приобрел ЕГКС или не видит смысла в этом приобретении для кратковременного отпуска? Сервис оплаты проезда бесконтактной банковской картой МИР рассчитан в основном на гостей города и позволяет тем, кто в нашу цифровую эпоху привык пользоваться безналичным расчетом, не менять своих привычек», – пояснил Виктор Рыков.

Отметим, что стоимость проезда при оплате картой МИР на маршрутах №№ 102 и 52А составляет 20 рублей.


Вторник, 6 августа 2019 г. 373

Источник: Портал Информер

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