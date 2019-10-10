В Севастополе в отношении недобросовестной мамаши возбуждено уголовное дело

10 октября 2019     15
В Севастополе в отношении недобросовестной мамаши возбуждено уголовное дело

Прокуратура Гагаринского района Севастополя провела проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по факту выпадения 6-летней девочки из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома.

Установлено, что в августе 2019 года мать девочки ушла из дома для распития спиртных напитков, закрыв дверь входной двери квартиры на ключ, оставив дочь, являющейся ребенком-инвалидом, одну дома без помощи.

Девочка выпала из окна, получив тяжкий вред здоровью, госпитализирована в учреждение здравоохранения в состоянии тяжелой комы, где скончалась.

В ходе проверки также установлено, что на протяжении длительного периода времени мать не оказывала ребенку должную заботу и уход по возрасту, не занималась физическим и психологическим здоровьем, развитием и образованием дочери.

По материалам прокурорской проверки дознавателем ОМВД России по Гагаринскому району города Севастополя в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего).

Ход и результаты его расследования находятся на контроле прокуратуре.



Четверг, 10 октября 2019 г. 30

Источник: Портал Информер

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