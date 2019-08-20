В Севастополе глава ДНР высказал своё мнение о Хирурге и «Ночных волках»

Второй день XXIV Международного байк-шоу «Тень Вавилона» (11 августа, — прим. редакции) открылся стартом мотоколонны от горы Гасфорта до площади Нахимова в Севастополе.

Праздничную мотоколонну «Ночных волков», посвящённую юбилейному байк-шоу «Тень Вавилона», на площади Нахимова встретил глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин.

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По прибытии колонны состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие официальные делегации из Донецкой Народной Республики, Южной Осетии, Словакии, гости и единомышленники клуба из разных стран Европы.

«Уважаемые друзья, я рад сегодня приветствовать вас на самом масштабном байк-фестивале, — обратился к гостям глава Донецкой Народной Республики. — Хочу поблагодарить «Ночных волков» и лично Александра Залдастанова за то, что пригласили на это мероприятие. За то, что у меня появилась возможность побывать на байк-шоу. Почувствовать те эмоции, которые всех нас переполняют.

«Ночные волки» являются друзьями Донбасса, они с первых дней помогают и вдохновляют нас защищать интересы жителей Донбасса, а также продолжать борьбу за Русский мир.

При вашей очень активной патриотической поддержке Крым уже вернулся домой. Но мне хотелось бы сказать, что сегодня республики Донбасса гораздо ближе к России. Я уверен, тот день настанет, когда мы вернемся на Родину, домой. Спасибо вам, друзья, за поддержку! «Ночные волки» – это сила!».





Вторник, 20 августа 2019 г. 106

Источник: Портал Информер