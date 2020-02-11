В Севастополе говорили о безопасном интернете

11 февраля в мире отмечают День безопасного интернета. Во Дворце культуры рыбаков состоялся познавательный час «Безопасный и полезный интернет», приуроченный к празднику.

В рамках встречи, ученикам севастопольской школы рассказали об ответственном и безопасном пользовании ресурсами Всемирной паутины.

В современном мире дети, наравне со взрослыми, являются активными пользователями интернета: это и социальные сети, и интернет-игры, и рядовой поиск информации. В таких обстоятельствах, тема безопасности и правил поведения во Всемирной сети является как никогда актуальной.

О правилах пользования интернетом, истории происхождения Всемирной паутины, в рамках интерактивной программы, рассказала ведущая мероприятия Инна Кулик.

Современные интернет-ресурсы хранят в себе столько же пользы, сколько и опасностей.

В социальных сетях дети могут столкнуться с угрозами от незнакомых людей, вымогательством со стороны мошенников, агрессивным поведением и множеством программ-вирусов, разработанных специально для вредительства пользователям.

Познавательная программа была посвящена ряду правил о том, как избежать или выйти из ситуаций, которые направлены на причинение вреда здоровью ребенка.

В форме красочной презентации, ребята познакомились с распространёнными в Сети терминами, с личностями, чей неоценимый вклад был внесен в создание и развитие Всемирной паутины и с другой полезной информацией. Кроме того, детей приобщили к увлекательной и занимательной физминутке, которая направлена на разгрузку всего организма, после долгого пребывания у компьютера.

Отличным поводом закрепить полученную информацию стала викторина, в рамках которой дети разделились на команды и отвечали на вопросы. По завершении встречи, победители и призеры были награждены грамотами и подарками.

Отдел информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой







Вторник, 11 февраля 2020 г. 341

Источник: Портал Информер