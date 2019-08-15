В Севастополе готовится прививочная кампания

15 августа 2019     18
В Севастополе готовится прививочная кампания

С 1 сентября в Севастополе начнется вакцинация против гриппа. Для удобства населения она будет проходить не только в поликлиниках, но и на многих городских площадках.

«Привиться против гриппа можно будет в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных прививочных пунктах. Один из них традиционно расположится на площади Нахимова. Еще несколько разместятся в разных районах города. О режиме и точных адресах передвижных пунктов вакцинации мы расскажем в преддверии их работы», – сообщили в Центре лечебной физкультуры, спортивной медицины и медицинской профилактики.

Вакцинация проводится ежегодно за 2-3 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости в рамках национального календаря профилактических прививок.

Национальным календарем профилактических прививок определены контингенты, подлежащие обязательной вакцинации против гриппа. Это дети с 6 месяцев, учащиеся с 1 по 11 класс, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах.

Также это работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. Это беременные женщины, это люди старше 60 лет, люди, подлежащие призыву на военную службу.

Медики подчеркивают: противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью. Весь спектр противогриппозных вакцин прошел регистрацию в России и разрешен к применению. Перед проведением прививки каждого прививаемого осматривает медицинский работник. Важно и то, что вакцинация проводится бесплатно.


Четверг, 15 августа 2019 г. 671

Источник: Портал Информер

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