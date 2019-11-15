В Севастополе готовы уволить руководителей управляющих компаний

К руководителям управляющих компаний, которые не выполняют свои обязательства, будут применять кадровые решения. Об этом сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов по итогам очередного заседания комиссии по оценке деятельности руководителей УК.

«После проведенных совещаний сделаем оргвыводы по тем организациям, которые недобросовестно предоставляют свои услуги. И те директора организаций, которые не соответствуют занимаемым должностям будут уволены», – цитирует Евгения Горлова пресс-служба правительства.

В комиссию для систематической оценки за исполнением обязательных требований УК вошли депутаты Законодательного собрания, главы муниципальных образований, общественники.

По словам Евгения Горлова, в работе с управляющими компаниями делается акцент на управленческих решениях и исполнении обязательств перед жильцами.

Сейчас менеджмент, который организован на участках подведомственных УК, не совсем корректный, что соответственно приводит к плохой логистике и несению убытков.

«Разъясняем руководителям управляющих компаний как работать с населением, выстраивать работу в части исполнения законодательства и в комплексе – предоставлять качественные услуги.

На сегодня тарификация позволяет проводить комплексные мероприятия за счет содержания без привлечения субсидии», – пояснил и.о. директора департамента городского хозяйства.

Напомним, управляющие компании Севастополя обязали более оперативно реагировать на жалобы жителей и конкретизировать в ответах жильцам время устранения повреждений.

«Решили, что необходимо утвердить документ, регламентирующий исполнение заявок от жителей, которые поступают в управляющие компании со 100% государственной собственностью. Наладим работу и в течение суток с момента поступления заявки, специалисты УК должны будут выехать на место, изучить суть проблемы и решить ее. Если есть объективные обстоятельства, не позволяющие устранить неисправности, то уведомят жителей через какое время неполадки будут ликвидированы», – сообщил Евгений Горлов.







Пятница, 15 ноября 2019 г. 302

Источник: Портал Информер