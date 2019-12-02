В Севастополе двое мужчин утонули в море

2 декабря 2019     21
В Севастополе двое мужчин утонули в море

За прошедшие выходные в Севастополе два человека погибли в море. Об этом сообщил 2 декабря на аппаратном совещании и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

«У нас на выходных погибли два человека на мысе Фиолент в воде. Один уже поднят, поиски второго продолжаются», – сказал он.

О происшествии сообщил очевидец: в воду прыгнул один человек, второй либо был с ним, либо стал спасать первого.

По словам Крупкина, идёт проверка обстоятельств происшествия, в том числе с участием правоохранительных органов.



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 57

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Российский газ пошел в Китай
Российский газ пошел в Китай

2 декабря Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться …


Штормовое предупреждение на 3 декабря объявлено в Крыму
Штормовое предупреждение на 3 декабря объявлено в Крыму

3 декабря в Крыму ожидают ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.  На полуострове ожидается мокрый снег …


Пьяный водитель провез полицейского на капоте своего автомобиля
Пьяный водитель провез полицейского на капоте своего автомобиля

ЧП произошло в поселке Октябрьское Красногвардейского района. 33-летний мужчина сел за руль пьяным, да еще и без прав. На странную …


Уголовное дело на начальника Управления земельных отношений Севастополя передано в суд
Уголовное дело на начальника Управления земельных отношений Севастополя передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего начальника Управления земельных отношений Департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Все материалы …


Выплаты за третьего ребенка увеличат в Хабаровском крае
Выплаты за третьего ребенка увеличат в Хабаровском крае

С 2020 года в Хабаровском крае планируют увеличить ежемесячную выплату за третьего и последующего ребенка. Размер пособия превысит 15,2 тыс. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты