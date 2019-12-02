В Севастополе двое мужчин утонули в море

За прошедшие выходные в Севастополе два человека погибли в море. Об этом сообщил 2 декабря на аппаратном совещании и.о. директора департамента общественной безопасности Дмитрий Крупкин.

«У нас на выходных погибли два человека на мысе Фиолент в воде. Один уже поднят, поиски второго продолжаются», – сказал он.

О происшествии сообщил очевидец: в воду прыгнул один человек, второй либо был с ним, либо стал спасать первого.

По словам Крупкина, идёт проверка обстоятельств происшествия, в том числе с участием правоохранительных органов.







Понедельник, 2 декабря 2019 г. 57

Источник: Портал Информер