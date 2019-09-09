В Севастополе десятимесячный ребенок выпал из окна многоэтажки

9 сентября 2019     9
В Севастополе десятимесячный ребенок выпал из окна многоэтажки

По данным пресс-службы главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю, следователи проводят проверку по факту гибели десятимесячного ребенка, который выпал в Севастополе из окна квартиры на девятом этажа.

«Следственным отделом по Гагаринскому району Севастополя установлено, что папа вынул маленького сына из кроватки и оставил в комнате в надежде, что ребенок поползет к маме на кухню, а сам ушел в другую комнату разговаривать по телефону. В этот момент активный малыш взобрался на диван, а оттуда – на подоконник, выпав в открытое окно. Когда родители заметили исчезновение малыша, то начали поиск по квартире, а когда не нашли, выглянули в открытое окно, обнаружив его лежащим на улице. Ребенок скончался в больнице», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на 9 этаже многоквартирного дома на улице Косарева в Севастополе. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента. 

«Следователем проводится всесторонняя проверка на предмет установления обстоятельств происшествия. Семья, в которой произошла трагедия, характеризуется положительно, на учете в органах по делам несовершеннолетних и органах опеки не состояла», – резюмировали в СК.


Понедельник, 9 сентября 2019 г. 388

Источник: Портал Информер

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