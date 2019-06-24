В Севастополе дешевле! Сколько стоит проезд в маршрутках других городов России?

Согласно приказу департамента городского хозяйства Севастополя, с 1 января 2019 года в общественном транспорте города выросла плата за проезд.

На сегодняшний день стоимость проезда в троллейбусах в случае наличного расчёта – 19 рублей , а в случае использования карты ЕГКС – 16 рублей.

Стоимость проезда всеми видами общественного автомобильного транспорта (автобус, маршрутка) составляет 20 рублей, а с картой ЕГКС – 17 рублей. По мнению горожан, чего скрывать — стоимость проезда в городских маршрутках не соответствует качеству услуг. Мы решили узнать, сколько стоит проезд в маршрутках других российских городов.

Псков (210 тысяч человек)

Город, в котором население меньше, чем в Севастополе ( у нас 443,1 тыс. человек), стоимость проезда в городских маршрутках стоит 25 рублей.

Махачкала (596 тысяч человек)

С 27 января 2019 года стоимость проезда изменилась с 17 до 23 рублей. Горожане в социальных сетях активно высказывают недовольство по данному вопросу. На своей странице в Instagram врио главы Махачкалы Мурад Алиев высказался по волнующей жителей города теме. По его словам, мэрия категорически против необоснованного повышения цен на проезд в общественном транспорте.

«Да, прекрасно понимаем и транспортные компании, что за несколько лет поднялась цена на топливо и другие расходы. Но в то же время мы хотим знать, почему они хотят установить цену именно в размере 23 рублей? Насколько прозрачно и легально они ведут всю свою деятельность, как оплачивают налоги, платят ли зарплату водителям и производят ли за них отчисления во внебюджетные фонды?» — пишет градоначальник.

Иваново (408 тысяч человек)

Стоимость одного билета в частном общественном транспорте составляет 23 рубля.

«Каждое предприятие в среднем должно потратить от 4 до 7 миллионов рублей. В стоимости проезда 23 рубля, к сожалению, естественно заложены некоторые потери от недополученных средств из бюджета за перевозку льготных категорий граждан», – сказал журналистам председатель совета ивановских перевозчиков Дмитрий Куликов.

Тверь (407 тысяч человек)

С 25 января 2019 года в Твери увеличилась стоимость проезда в маршрутных такси. Проезд подорожал до 27 рублей. На некоторых маршрутах стоимость уже подняли до 30 рублей.

“Большие маршрутки в виде автобусов установили терминалы, где по карте можно оплатить проезд за 29 рублей, — говорит горожанка Еля Савина. — Логика никому не понятная: наличкой берут 30 рублей, а по терминалам 29”.

Череповец (316 тысяч человек)

Проезд в городских автобусах и маршрутках стоит 26 рублей, на трамвае – 20 рублей.



Омск (1,159 тысячи человек)

В маршрутных такси Омска цена за поездку составляет 30 рублей. За безналичный расчет стоимость проезда составляет 25 рублей. Однако на микроавтобусы, работающие на «нерегулируемых» маршрутах, это решение не повлияет. Там перевозчик в праве самостоятельно устанавливать цену за билет.

Калининград (437 тысяч человек)

За проезд на автобусе горожане платят 24 рубля, на маршрутке – 26 рублей.

“У нас регулярно раз в год повышают стоимость проезда в автобусах, — рассказывает местная жительница Татьяна Пшеничная. — В этот год аж на 4 рубля сразу повысили, раньше проезд был 22 рубля”.

Ростов-на-Дону (1,130 тысячи человек)



В данный момент стоимость проезда составляет:

– автобусы, маршрутки – 24 рубля;

– троллейбус, трамвай – 17 рублей.

Последний раз цены поднимали в 2018 году – с 19 до 24 рублей. До этого стоимость билетов росла в 2016-м – с 17 до 19-ти.

Санкт-Петербург (5 млн 282 тысячи человек)

В маршрутках и автобусах Петербурга проезд стоит 40 рублей, проезд в метро — 45 рублей.