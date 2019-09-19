В Севастополе доступное жильё будет только на бумаге?

Более полутора лет прошло с момента проведения в Севастополе первого аукциона среди различных застройщиков, победитель которого должен был построить в городе новое жилье по доступным ценам. Всего таких объектов должно было быть десять в разных частях Севастополя. Однако по сей день почти все проекты так и не перешагнули стадию проектирования, оставшись, вероятно, навсегда на бумаге. На то есть вполне объективные причины. Сами застройщики на момент заключения контрактов даже не догадывались, что Департамент по земельным и имущественным отношениям города «подсунул» им непригодные для строительства участки.

Согласно условиям аукциона, ДИЗО обязался выделить застройщикам земельные участки для строительства многоэтажек, а они, в свою очередь, продать часть квартир по ценам ниже среднерыночных. Предполагалось, что стоимость квадратного метра жилья со скидкой составит до 39920 рублей, что на 20000-30000 рублей меньше, чем в среднем по городу. Правительство планировало предоставлять право на выкуп этого жилья молодым учителям, врачам и социальным группам населения. Идея хорошая. Она с успехом реализуется в других регионах. Но в Севастополе так и не смогла стать реальностью.

После того, как застройщики получили свои контракты, они столкнулись с реальностью и негодованием местных жителей. 8 из 10 объектов оказались банальной уплотнительной застройкой.

Более того, выяснилось, что большинство земельных участков проблемные: имеют трудности с правоустанавливающими документами на землю или вовсе непригодны для строительства из-за особенностей рельефа. К тому же точечная застройка вблизи ранее возведенных многоэтажек может стать реальной угрозой для безопасности будущих жильцов и жителей соседних домов. К тому же примеры таких последствий в Севастополе уже есть.

Обрушившаяся парковка возле дома № 2Б по пр. Победы (19.04.2019)

Так, участок в районе ул. Кокчетавской, 28, площадью 0,4092 га, расположен в проблемном месте — на полностью насыпном грунте. До этого на данной территории находилось около 70 железных гаражей местных жителей. Не так давно самовольные строения снесли.

Жители рассчитывали увидеть на этом месте сквер или зону отдыха, но никак не комплекс многоэтажек. Теперь севастопольцы опасаются, что их собственное жилище под угрозой, ведь в последнее время они замечают подвижки грунта — появляются трещины на домах и тротуарах, происходят разрывы на канализационных сетях.

Впрочем, в июле этого года в Арбитражный суд Севастополя поступило исковое заявление заместителя прокурора о признании недействительными протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. Земельный участок обяжут обратно вернуть ДИЗО. Судебное заседание назначено на 7 октября 2019 года.

Проблемные ситуации складываются почти на всех выделенных в 2018 году участках. Земля в поселке Голландия оказалась в собственности у физических лиц — 137 членов ОК ЖСТИЗ «Опушка», которые получили её под индивидуальную застройку еще в 2010 году!

В районе ул. Горпищенко, 104 предполагается строительство ЖК «Приветливый», состоящий из нескольких девятиэтажек, прямо на обрыве. Лишь вопрос времени – когда природа сама разрушит склон. На прошлой неделе в Арбитражный суд Севастополя поступило исковое заявление о признании недействительными всех документов аукциона по застройке данного участка. Судебное заседание также состоится 7 октября этого года.

В октябре также рассмотрят дело о признании недействительными документов аукциона по застройке участка по ул. Шевкопляса-Погорелова в Инкермане. И это при том, что квартиры в пока еще не построенном доме вовсю продаются на сайте не выигравшего аукцион ООО «Моссевстрой Альфа», а совершенно другого застройщика — «Калинка Девелопмент». Зарегистрирована эта фирма в г. Ижевск (Удмуртия). Жилье в ЖК предлагают купить по цене от 68000 руб. за 1 кв.м.

Из всех десяти участков лишь на одном в свое время все-таки начались строительные работы — по проспекту. Строительство разрешили несмотря на то, что расположен участок на склоне балки.Даже в украинское время здесь не удавалось получить документы на строительство из-за реальной возможности обрушения, а соседние дома не превышают пяти этажей. Застройщик же спроектировал на склоне три двенадцатиэтажки.

Согласно контракту, фирма должна возвести ЖК «Победа» к 2022 году и предоставить городу 132 квартиры общей площадью 6480 кв.м по невероятно низкой цене — 19560,8 руб. за 1 кв.м. Однако, после жалоб жителей близлежащих домов в ситуацию вмешалась прокуратура Севастополя. Суд приостановил действие. Строительство прекратилось на стадии выполнения арматурных работ по устройству фундаментов. Очередное судебное заседание назначено на 25 сентября.

Таким образом, в суде рассматриваются дела практически по всем выделенным участкам для строительства так называемого доступного жилья. Лишь один застройщик на «страх и риск» решился начать работы. Однако и он, вероятнее всего, не сможет завершить начатое, так как изначально проект был обречен на провал.

Получается, что инвесторы в Севастополе в очередной раз попали в капкан. Они открыто прошли процедуру участия в аукционе и готовы были вкладывать собственные средства в строительство жилья. Однако взамен превратились в заложников ситуации. Строить на заведомо опасных и неудобных участках застройщики не рискнули. А если бы и решились на этот шаг, то, вероятно, сложилась бы такая же ситуация как на объекте по пр. Победы.

Между тем, ситуация со строительством жилья в городе складывается более чем напряженная. Новые дома практически не возводятся, или возводятся без разрешительных документов.

С каждым месяцем стоимость квадратного метра нового жилья в Севастополе увеличивается. На сегодня он достигает 80 000 рублей, тогда как еще в прошлом году цена составляла чуть более 60 000 рублей. Не о таком «доступном» жилье мечтали молодые специалисты и многодетные семьи Севастополя.

В 2018 году Правительство Севастополя заключило с тремя строительными компаниями десять контрактов по следующим адресам:

В районе бухты Голландия (ООО «СЗ «Талан-Ижевск», г. Ижевск);

ул. Горпищенко, 111 (ООО «СЗ «Талан-Ижевск», г. Ижевск);

пр. Победы, 29в (ООО «Стройкомплект», г. Севастополь);

пр. Победы, 28 (ООО «СЗ «Талан-Ижевск», г. Ижевск);

ул. Гер. Бреста, 46 (ООО «СЗ «Талан-Ижевск», г. Ижевск);

ул. Щитовая (ООО «СЗ «Талан-Ижевск», г. Ижевск);

ул. Маячная, 1 (ООО «СЗ «Талан-Ижевск», г. Ижевск);

ул. Шевкопляса-Погорелова, Инкерман (ООО «Моссевстрой Альфа», г. Севастополь);

ул. Кокчетавская, 28 (ООО «Моссевстрой Альфа», г. Севастополь);

ул. Горпищенко, 104 (ООО «Моссевстрой Альфа», г. Севастополь).





Четверг, 19 сентября 2019 г. 59

Источник: Портал Информер