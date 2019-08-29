В Севастополе дотла сгорел балкон (ФОТО)

29 августа 2019     17
В Севастополе дотла сгорел балкон (ФОТО)

28 августа в 19 часов 27 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю поступило сообщение о том, что в Гагаринском районе по проспекту Героев Сталинграда в девятиэтажном многоквартирном доме случился пожар.

По указанному адресу незамедлительно были направлены два отделения 6-й пожарно-спасательной части. По прибытии было установлено, что огнём охвачено помещение балкона одной из квартир на первом этаже. Площадь пожара составила 5 м².

Оперативно были сформированы два звена газодымозащитной службы, эвакуировано 8 человек, на тушение поданы два ствола-Б.

Благодаря своевременным и слаженным действиям сотрудников МЧС пожар удалось быстро локализовать, не допустив распространения.

Пожар полностью ликвидирован в 20 часов 40 минут. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара уточняется.

 


Четверг, 29 августа 2019 г. 322

Источник: Портал Информер

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