В Севастополе жителям улицы Паршина предлагают переехать в сёла (ВИДЕО)

7 декабря 2019     18
В Севастополе жителям улицы Паршина предлагают переехать в сёла (ВИДЕО)

В Севастополе жителям аварийных домов по улице Паршина предлагают переехать в сёла. Севастопольцев это не устраивает, ведь, прожив всю жизнь в городе, они не хотят провести свою старость в сельской глуши.Практически все отказались от переезда, теперь сотрудники  департамента капитального строительства ищут альтернативные варианты. А пока идут бесконечные поиски, жильцы вынуждены ютиться в домах 40-ых годов постройки, признанных непригодными для проживания еще тридцать лет назад.После марта 2014 года жильцов домов по улице Паршина пообещали переселить из аварийных строений к 2018 году. С тех пор прошло более пяти лет, а воз и ныне там. И это неудивительно. 
Как официально заявил  глава наблюдательного совета госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, программа расселения в Севастополе полностью провалена. Виновными в этом объявлены чиновники из правительства Дмитрия Овсянникова. Однако и при новом губернаторе ничего особо не изменилось.Один из самых болезненных вопросов – это компенсационные выплаты владельцам приватизированных квартир. 

«Проводится рыночная оценка стоимости изымаемого помещения, в соответствии с контрактом, заключенным между департаментом и независимыми оценщиками, проводится оценка, которая независима от состояния помещения. Не учитывается то, что оно аварийное, а учитывается местоположение данного помещения и его реальная рыночная стоимость», – рассказал заместитель директора департамента капитального строительства Евгений Бодякин.

В департаменте капитального строительства также заверили, что продолжат искать другие квартиры жителям аварийных домов до тех пор, пока предложение не удовлетворит каждого из них.С просьбой прокомментировать ситуацию, сложившуюся с переселением севастопольцев из аварийных домов, мы обратились к руководителю штаба ОДД «Бессмертный полк России» в Севастополе Нине Прудниковой, проживающей на Паршина. 

Необходимо напомнить также следующее: в этой ситуации находятся не только жители аварийных домов по улице Паршина, но и других строений, число которых превышает десятки, если не сотни.



Суббота, 7 декабря 2019 г. 1992

Источник: Портал Информер

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