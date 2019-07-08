В Севастополе завершается ремонт поликлиники на улице Геннериха

Юлия Чичерина станет хедлайнером фестиваля «Koktebel Jazz Party» Организаторы джазового фестиваля в Коктебеле раскрыли имена музыкантов, которые подтвердили свою готовность приехать в Крым. Это певица Юлия Чичерина, группа …



Ученые установили, что в Ханском дворце была вода и канализация Систему водоснабжения и водоотведения обнаружили учёные в ходе раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом пишет ТАСС со …



Медали "За любовь и верность" вручили в Севастополе В России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. В преддверии праздника 8 севастопольских семей получили медали “За любовь и …

