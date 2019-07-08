Источник: Портал Информер
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Юлия Чичерина станет хедлайнером фестиваля «Koktebel Jazz Party»
Организаторы джазового фестиваля в Коктебеле раскрыли имена музыкантов, которые подтвердили свою готовность приехать в Крым. Это певица Юлия Чичерина, группа …
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Ученые установили, что в Ханском дворце была вода и канализация
Систему водоснабжения и водоотведения обнаружили учёные в ходе раскопок на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Об этом пишет ТАСС со …
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В Севастополе завершается ремонт поликлиники на улице Геннериха
Источник: Портал Информер
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Медали "За любовь и верность" вручили в Севастополе
В России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. В преддверии праздника 8 севастопольских семей получили медали “За любовь и …
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В Керченском проливе убирают рабочие мосты
Мосты, по которым доставляли стройматериалы для строительства транспортного перехода, начали демонтировать. Они соединяли все участки стройки Крымского моста. Первый такой …