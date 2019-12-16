В Севастополе завершена прививочная кампания против гриппа

Кампания по вакцинации жителей Севастополя против гриппа успешно завершена: за три с половиной месяца были привиты 47,8% жителей города. Об этом сообщил главный внештатный специалист-эпидемиолог департамента здравоохранения Сергей Грыга.

Грипп и ОРВИ – инфекционные заболевания, которыми ежегодно заболевает около половины населения планеты. Они имеют схожие симптомы и сопровождаются кашлем, насморком, слабостью и повышенной температурой тела.

Однако грипп протекает в более тяжелой форме и может вызвать серьезные осложнения – бронхит, пневмонию, отит, синусит, миокардит – или спровоцировать обострение имеющихся хронических заболеваний.

В то же время грипп можно предотвратить.

Самый эффективный метод профилактики – вакцинация, которую проводят ежегодно за несколько месяцев до начала эпидсезона. Чтобы избежать эпидемии, нужно привить 45% населения.

В прошлом году были вакцинированы 46,6%, в этом – 47,8%. Иммунизация проводится с использованием российской вакцины «Совигрипп».

Прививки от гриппа делали во всех поликлиниках города и в мобильных амбулаториях, работавших по выходным на площади Нахимова и возле торговых центров SeaMall, «Апельсин» и «Муссон». Также же была организована работа выездных медицинских бригад.

Департамент здравоохранения напоминает: при первых признаках заболевания следует обращаться к лечащему врачу. Принимать противовирусные препараты без рекомендации лечащего доктора не стоит – у медикаментов могут быть противопоказания, о которых пациент не знает.

При первых симптомах заболевания рекомендовано обратиться к врачу и взять больничный.

Напомним, в севастопольском контакт-центре здравоохранения работает горячая линия по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа.

Любые вопросы можно задать операторам по номерам:

· 8 (800) 5-800-800 – с мобильных телефонов;

· 0 (800) 5-800-800 – со стационарных телефонов.

Контакт-центр работает ежедневно с 8:00 до 17:00. Звонок бесплатный.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 78

Источник: Портал Информер