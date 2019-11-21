В Севастополе завершен капитальный ремонт тысячного дома по программе капремонта

21 ноября 2019     6
В Севастополе завершен капитальный ремонт тысячного дома по программе капремонта

По программе капремонта в Севастополе отремонтировали тысячный дом – он расположен на улице Ветвистая, 34 в пос. Солнечный.

Работы сегодня оценила директор Фонда содействия капитальному ремонту Светлана Баранова, подрядчики, жители дома.

С момента работы Фонда содействия капитальному ремонту в Севастополе отремонтировано 1 000 домов. Отремонтирована 741 крыш, 182 фасада, 108 внутридомовых инженерных систем, 12 фундаментов и 225 лифтов.

Работы произведены на общую сумму более 2, 8 млрд. рублей.

«В этом году было отремонтировано 254 многоквартирных дома. Из них 216 было сделано за счет взносов собственников и 38 – за счет бюджета города. В этом доме крыша была выполнена за счет взносов собственников, а фасад здания – профинансирован из городского бюджета. Здесь также применен подход комплексного благоустройства, так как рядом строится еще одно общественное пространство – сквер для отдыха граждан, поэтому помимо капремонта дома, заасфальтированы дворы», – сказала Светлана Баранова.

В память о юбилейной сдаче объекта, во дворе 34 дома на ул. Ветвистая высажена Ленкоранская акация.



Четверг, 21 ноября 2019 г. 2061

Источник: Портал Информер

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