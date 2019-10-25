В Севастополе завершилась осенняя серия игры Малой футбольной лиги

25 октября 2019     20
В Севастополе завершилась осенняя серия игры Малой футбольной лиги

В Севастополе завершилась осенняя серия игр Малой футбольной Лиги Севастополя сезона 2019-2020 гг.

Организатором подготовки и проведения фестиваля «Малая футбольная Лига города Севастополя 2019-2020» является Автономная некоммерческая организация «Центр развития детско-юношеского футбола», при поддержке Управления по делам молодежи и спорта, Крымского футбольного Союза, Ленинского муниципального округа и регионального отделения партии «Единая Россия».

Фестиваль «Малая Футбольная Лига Севастополя 2019-2020» по футболу среди детей возрастной категории U6 и U7 проводится в 4 этапа: осень 2019, зима 2020, весна 2020, лето 2020 г.

На протяжении четырех игровых дней 20 команд в возрастной категории U6 и U7 встречались на поле Комсомольского парка в осенней серии игр Малой футбольной Лиги.

Победитель U7 – ДЮФК “Севастополь” (тренер Джумшудов Е.В.).
Серебряный призер U7 – ДК “Спортивное поколение” (тренер Сугак А.П.).
Бронзовый призер U7 – ФК “Стрела (тренер Филипповский А.С.).

Победитель U6 – ДЮФК “Севастополь” (тренер Данишевский А.В.).
Серебряный призер U6 – ФК “Жемчужина (тренер Манаков С.К.).
Бронзовый призер U6 – ДК “Спортивное поколение” (тренер Сугак Н.П.).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ достижения U7:

Автор самого красивого гола – Скупинский Алексей (ФК Стрела).
Лучший защитник – Лебедев Дмитрий (ФК Стрела).
Лучший вратарь – Князев Владимир (ДЮФК Севастополь).
Лучший бомбардир – Обыденнов Тимур (ДК Спортивное поколение).
Лучший игрок – Байрамов Роллан (ФК Севастополь).
Автор самого красивого гола – Загоренко Александр (ФК Детонатор).
Лучший нападающий – Цветков Тимофей (ДЮФК Севастополь).
Самый техничный игрок – Седавных Максим (ФК Жемчужина).
За волю к Победе – Елаев Кирилл (ФК Мисхор).
За волю к Победе – Дюкарев Егор (ФШ Спартак).
За волю к Победе – Бондарь Ярослав (ФК Торпедо).
За волю к Победе – Бондарев Тимофей (ФК Мегастрой).
За волю к Победе – Стахович Георгий (ФК Сахара).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ достижения U6:

Автор самого красивого гола – Бекиров Эльдар (ДЮФК Севастополь).
Лучший вратарь – Гуцевич Владимир (ДЮФК Севастополь).
Лучший бомбардир – Онищенко Денис (ФК Торпедо).
Лучший защитник – Саидов Дмитрий (ФК Детонатор).
Лучший нападающий – Соловьев Александр (ДЮФК Севастополь).
Лучший игрок – Фатюнин Владимир (ДК Спортивное поколение).
Самый техничный игрок – Тылькин Максим (ДЮФК Севастополь).
За волю к Победе – Левадный Платон (ФК Жемчужина).
За волю к Победе – Бондаренко Артем (ФШ Чемпионика).
За волю к Победе – Терещенко Андрей (ФК Черноморец).



Пятница, 25 октября 2019 г. 432

Источник: Портал Информер

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