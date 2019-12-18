В Севастополе завершилось благоустройство трех скверов

18 декабря 2019     17
В Севастополе завершилось благоустройство трех скверов

Подрядные организации завершили благоустройство парковой зоны отдыха в поселке Солнечный Андреевского муниципального округа, а также капитальный ремонт скверов у памятника «Авиаторам-гвардейцам» и «У Братской могилы» в пос. Кача. Качество выполненных работ проверил и.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«Сегодня мы проверили готовность трех общественных пространств. После устранения незначительных недочетов подрядчиком, объекты будут переданы на обслуживание муниципальным округам, которые в свою очередь, в рамках, переданных госполномочий проводят дополнительное благоустройство, тем самым, в городе создается комплексное благоустройство территорий.

В благоустроенных парковых зонах установлено освещение, вымощены плиткой пешеходные зоны, установлены лавочки и урны, проведено озеленение, обустроены детские зоны, помимо этого в парке в поселке Солнечный установлены теневые навесы», – прокомментировал Евгений Горлов.

В целом, в этом году проведено благоустройство 17 общественных пространств, как в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», так и в рамках соглашения между правительством Севастополя и правительством Москвы.



Среда, 18 декабря 2019 г. 148

Источник: Портал Информер

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