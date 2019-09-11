В Севастополе завершён ремонт подпорной стены

Капитальный ремонт подпорной стены, расположенной по улице Советская, 61-65 завершен. В ходе работ было укреплено порядка 125 метров стены и асфальтировано 430 м2 прилегающей территории.

По словам заместителя директора ГКУ «Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства» Никиты Булгакова, рабочие отремонтировали два участка стены – возле педагогического колледжа и вдоль проезжей части.

«Выполнены работы по устройству 3-й подпорной стенки из монолитного железобетона, по ремонту лестничного схода и лестничных площадок с заменой плиточного покрытия, по установке перильного композитного ограждения по верху подпорных стен, по асфальтированию местного проезда и подъезда к жилым домам в районе ремонтируемых подпорных стен», – сообщил Никита Булгаков.

С целью усиления подпорной стены вдоль проезжей части дороги рабочим пришлось вмонтировать 107 буронабивных свай. Цена контракта по капремонту стены составила более 26,5 млн рублей. Подрядной организацией выступила ООО «Сибирь», которая сейчас также капитально ремонтирует подпорную стену по улице Советская, 42. Здесь объем работ выполнен на 50%.

«В рамках заключенного контракта предусмотрен ремонт 10 отдельных участков подпорных стен, прилегающих к зданию школы №3, ремонт и переустройство лестничных сходов, устройство водоотводных лотков и благоустройство территории в плиточном и асфальтобетонном покрытии в районе ремонтируемых стен и лестничных сходов», – сообщил заместитель директора подрядной организации Андрей Матеус.

Для обеспечения безопасности учащихся, руководство школы №3 обратилось с просьбой заменить железобетонные перильные ограждения на металлические секции ограждения. С этой целью принято решение внести изменения в проектно-сметную документацию по замене ограждения.

Кроме этого, подрядчик выполняет работы по планировке территории, на которой в последующем будет оборудованы детская и спортивная площадки для учащихся школы.

Работы на улице Советская, 42 планируется завершить в ноябре текущего года.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту подпорной стены идут еще на одном объекте – улице Суворова,35. Здесь работы завершены на 80%. Подрядчиком выступает ООО «ТехноБилдГрупп». Сдать объект планируется в октябре текущего года.

«В процессе ремонта пятой подпорной стены, укрепленной контрфорсами, образовался участок с полной потерей несущей способности в результате обрушения. Было принято решение выполнить работы по устройству новой конструкции стены.

Также во время ремонта проходов и лестничных спусков были обнаружены грунтовые воды, которые согласно анализу состава воды оказались родниковыми. Во избежание замокания грунта на площадках было выполнено устройство дренажного лотка, уходящего в ливневую канализацию», – рассказал Никита Булгаков.

Сейчас на объекте ведутся работы по облицовке подпорной стены, подготовительные работы по облицовке лестничных проходов и устройству покрытия на площадках.

Источник: Портал Информер