В Севастополе завтра ограничат движение транспорта

Временное ограничение движения транспортных средств в Севастополе при проведении мероприятия, посвященного 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения временное ограничение движения всех видов транспортных средств вводится на участке ул. Ленина от пл. Суворова до просп. Нахимова – просп. Нахимова – пл. Лазарева 15 февраля с 11:00 до 11:30 часов.Правительство просит заранее планировать свой маршрут.







Пятница, 14 февраля 2020 г. 389

Источник: Портал Информер