В Севастополе загорелась квартира

19 октября 2019     26
В Севастополе загорелась квартира

18 октября в 17:36 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о том, что в девятиэтажном доме по улице Бориса Михайлова, из окна одной из квартир идёт дым.

Пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже, проникли в помещение, обнаружили там пострадавшую, вынесли на свежий воздух и передали медикам.

Девять жильцов соседних квартир покинули дом самостоятельно. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

В 18:03 пожар был ликвидирован. В тушении приняли участие 5 единиц техники и 16 человек.



Суббота, 19 октября 2019 г. 9

Источник: Портал Информер

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