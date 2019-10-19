В Севастополе загорелась квартира

18 октября в 17:36 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополю поступила информация о том, что в девятиэтажном доме по улице Бориса Михайлова, из окна одной из квартир идёт дым.
Пожарные установили, что горит квартира на третьем этаже, проникли в помещение, обнаружили там пострадавшую, вынесли на свежий воздух и передали медикам.
Девять жильцов соседних квартир покинули дом самостоятельно. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
В 18:03 пожар был ликвидирован. В тушении приняли участие 5 единиц техники и 16 человек.
Суббота, 19 октября 2019 г. 9
Источник: Портал Информер
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