В Севастополе загорелся танкер «Сейма»

1 июня 2019     7
В Севастополе загорелся танкер «Сейма»

31 мая в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступило сообщение о пожаре на танкере «Сейма», который предназначался на распилку. Загоревшийся корабль стоял на судоразделочной площадке у одного из причалов Инкермана. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

К месту пожара дополнительно направили пять пожарных расчетов со всех районов города. Также в тушении пожара участвовали силы и средства от МЧС России, Черноморского флота и ВДПО.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Всего к ликвидации пожара было привлечено 49 человек и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 42 человека и 15 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Источник: Портал Информер

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