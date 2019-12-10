В Севастополе задержали вора-гастролера

Сотрудники севастополького управления Росгвардии задержали жителя Воронежской области. Мужчина числился в федеральном розыске. В Севастополе он попался при попытке совершить кражу.

«Прибыв по сигналу тревожной кнопки в один из торговых центров Севастополя, сотрудники наряда вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пронесшего неоплаченный товар мимо кассовой зоны магазина спортивных товаров. Стоимость украденного составила около 20 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Проверка установила, что гражданину 28 лет, он находится в розыске как условно осуждённый. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.







Вторник, 10 декабря 2019 г. 73

Источник: Портал Информер