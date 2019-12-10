В Севастополе задержали вора-гастролера

10 декабря 2019     11
В Севастополе задержали вора-гастролера

Сотрудники севастополького управления Росгвардии задержали жителя Воронежской области. Мужчина числился в федеральном розыске. В Севастополе он попался при попытке совершить кражу.

«Прибыв по сигналу тревожной кнопки в один из торговых центров Севастополя, сотрудники наряда вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, пронесшего неоплаченный товар мимо кассовой зоны магазина спортивных товаров. Стоимость украденного составила около 20 тысяч рублей», – сообщает пресс-служба Росгвардии.

Проверка установила, что гражданину 28 лет, он находится в розыске как условно осуждённый. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.



Вторник, 10 декабря 2019 г. 73

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе задержали вора-гастролера
В Севастополе задержали вора-гастролера

Сотрудники севастополького управления Росгвардии задержали жителя Воронежской области. Мужчина числился в федеральном розыске. В Севастополе он попался при попытке совершить …


В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ
В Севастополе растет заболеваемость ОРВИ

Число заболевших острой респираторной вирусной инфекцией за минувшую неделю увеличилось на территории Севастополя и уменьшилось в Республике Крым. Об этом …


«Это мощный руководитель»: Владимир Константинов рассказал о работе с Лужковым
«Это мощный руководитель»: Владимир Константинов рассказал о работе с Лужковым

Глава Крыма Сергей Аксёнов и председатель Госсовета Владимир Константинов выразили соболезнования в связи со смертью бывшего мэра Москвы. Юрий Лужков …


Асфальт на ул
Асфальт на ул. Жидилова укладывают без ограничения движения

Завершить ремонт на улице Генерала Жидилова, которая соединяет Корабельную сторону с Лабораторным шоссе и Инкерманом, планируют к концу этого года. …


Зеленский заявил о нежелании «плевать в кого-то»
Зеленский заявил о нежелании «плевать в кого-то»

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, почему он не готов называть Россию «агрессором». По его словам, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты