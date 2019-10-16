В Севастополе задержали подозреваемого в хулиганстве

16 октября 2019     32
В Севастополе задержали подозреваемого в хулиганстве

Ночью в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 37-летняя жительница Севастополя. Женщина сообщила, что услышала в одном из баров звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили личность стрелявшего и задержали его. Злоумышленником оказался 33-летний мужчина.

Установлено, что ночью в питейном заведении между находившимися в состоянии алкогольного опьянения 28-летним и 33-летним мужчинами возникла ссора. В ходе бытового конфликта последний из травматического оружия произвёл несколько выстрелов в сторону своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции изъяли травматическое оружие.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 



Среда, 16 октября 2019 г. 61

Источник: Портал Информер

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