В Севастополе задержали работника строительной бригады

5 ноября 2019     8
В Севастополе задержали работника строительной бригады

В дежурную часть ОМВД России по Балаклавскому району обратился 46-летний ремонтник строительной бригады. Он сообщил, что напарник по работе напал на него и забрал сотовый телефон, деньги и банковскую карту.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали ранее судимого за кражу и грабёж 31-летнего уроженеца Кировоградской области.

Установлено, что мужчины в бытовке вместе распивали спиртные напитки. После застолья они пошли в магазин.

Выйдя на улицу, злоумышленник неожиданно набросился на пострадавшего и похитил у него имущество, после чего скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.



Вторник, 5 ноября 2019 г. 511

Источник: Портал Информер

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