В Севастополе задержан за махинации с землёй директор строительной компании

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю был задержан 34-летний руководитель строительной компании, при попытке обманным путём получить 3 500 000 рублей от жителя Москвы. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Установлено, что в начале сентября нынешнего года, используя заведомо подложные документы на право собственности, директор строительной фирмы предложил москвичу приобрести 10 земельных участков в Севастополе общей стоимостью 3 500 000 рублей.

Будучи введённым в заблуждение, мужчина согласился передать денежные средства в сумме 400 000 рублей в качестве задатка за приобретение земли. Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленник не успел – сотрудники полиции задержали его сразу после передачи требуемой суммы задатка. Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что злоумышленник причастен к аналогичным преступлений на территории Севастополя.

Гражданам, пострадавшим от его действий, просьба обратиться в полицию по телефону 102.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 431

Источник: Портал Информер