В Севастополе задержан «золотой» воришка

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району задержали 30-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении трёх краж из частных домовладений.

Мужчина рассказал, что всегда работал по одной схеме: днём, убедившись в отсутствии хозяев, он путём отжима стеклопакета пластикового окна проникал внутрь жилища и совершал кражи. Злоумышленника интересовали исключительно ювелирные изделия и денежные средства.

В двух домовладениях ему удалось похитить драгоценностей на общую сумму 459 000 рублей, а в третьем – 150 000 рублей. Украденные ювелирные изделия он сбывал в ломбарды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.





Пятница, 20 сентября 2019 г. 375

Источник: Портал Информер