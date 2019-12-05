В Севастополе запретили пилить мох и камыш пилой

В преддверии Нового года принято подводить промежуточные итоги. Для того, чтобы хоть что-то отобразить в отчете о работе парламентского корпуса Севастополя, депутаты начали работу над значимыми (и даже знаковыми) для города законопроектами.

В частности, на прошлой сессии парламентарии приняли закон «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных и лесных ресурсов для собственных нужд в лесах на территории субъекта РФ – города федерального значения Севастополь».

К сожалению, в проекте закона, которые депутаты приняли в первом чтении, есть жесткие ограничения прав севастопольцев, сообщает пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь».

Безусловно, инициатива нужная, учитывая то, что огромную часть территории Севастополя составляют села. Сбор валежника – это еще одна возможность бесплатно получить топливо для домашних печей. Тем не менее, в законопроекте есть пункты, которые вызывают откровенное недоумение.

В частности, пункт 5 статьи 10 гласит:

«не допускаются заготовка и сбор мха, камыша и тростника с использованием пил (ручных, бензомоторных, электрических)».

«Есть в Севастополе давняя традиция – камыши и мох пилить. Именно пилить, а не срезать. Камыш и мох у нас стойкий и крепкий, его не всякая пила возьмет – иногда севастопольцам приходится прибегать к бензо- и электропилам.

Поэтому я считаю, что этот пункт закона нарушает права жителей нашего города. А если серьезно, иногда складывается впечатление, что депутаты, вынося закон на голосование, даже не удосуживаются с ним ознакомиться.

Ни один из парламентариев не задал вопрос по этому курьезному пункту. Я уже не говорю об авторах законопроекта, которым пришла в голову эта абсурдная формулировка», – комментирует Ольга Дронова, политик, председатель общественной организации «Наш Севастополь».

Этим законопроектом Севастополь может пополнить список регионов с самыми нелепыми законами.

Спиливание камыша способно занять достойное место среди «подниматься на борт летящего самолета противозаконно» (Канада), «запрещено играть в снежки без разрешения со стороны городского совета» (Калгари), «не разрешается поливать газоны во время дождя» (провинция Новая Шотландия), «река Арканзас ривер не имеет права подниматься выше уровня моста в Литтл Рок» (Арканзас).

В Айдахо нельзя рыбачить верхом на верблюде, в Сент-Луисе запрещено пить пиво из ведра, сидя на мостовой, в штате Небраска запрещено торговать дырками от бубликов, в Индиане категорически запрещено принимать ванну между октябрем и мартом, а в Севастополе нельзя ПИЛИТЬ мох и камыш.

Ни один из депутатов не задал вопрос по этому пункту. И вообще законопроект был согласован легко и без смеха. И только бдительный господин Горелов решил внести в него принципиальные изменения. «Зеленый» отметил, что в Севастополе очень мало берез, поэтому пункты о сборе бересты можно вообще исключить.

Впереди нас ждет второе чтение законопроекта.

Источник: Портал Информер