В Севастополе запретили строить многоэтажные дома

Застройщики не получат разрешения на строительство многоквартирных домов до тех пор, пока не будет принят генеральный план города. Об этом 14 октября на аппаратном совещании заявил врио губернатора Михаил Развожаев.

«Хотел бы, чтобы официально это прозвучало: чтобы никакие разрешения на строительство многоквартирных домов не выдавались, пока генплан не будет утвержден», – сказал Развожаев.

Он также поручил заместителю губернатора Денису Солодовникову оформить это решение документально.

Солодовников сообщил, что соответствующие «исчерпывающие поручения» уже даны главе департамента архитектуры и градостроительства Александру Моложавенко.

Напомним, что это решение врио было принято после встречи с жителями Гагаринского района, на которой, в частности, поднимался вопрос и об уплотнительной застройки.







Понедельник, 14 октября 2019 г. 210

Источник: Портал Информер