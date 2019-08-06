В Севастополе запущена новая программа, отслеживающая перевозчиков

В центре мониторинга пассажирских перевозок, осуществляющего работу на базе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запущена новая программа, которая позволяет выявить все проблемы, возникающие у перевозчиков.

Внедрение системы в полной мере отображает несоблюдение установленного графика движения транспортных средств, проблемы с определением точного числа пассажиров, несоответствие фактически проделанного маршрута.

И.о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов сообщил, что наибольшее количество жалоб граждан касается несоблюдение режима расписания пассажирских перевозок.

«С помощью новой программы выписано более 200 предписаний перевозчикам и с прошлой недели начали выписывать штрафы. Общая сумма которых составила 310 тысяч рублей», – сообщил Игорь Титов.

Кроме того, специалисты центра в оперативном режиме, могут определить процент транспорта оборудованного системами климат-контроля, барьерной средой для инвалидов.

«Сейчас работаем с новым программным обеспечением, которое определяет наличие транспорта на всех городских маршрутах, режимы его работы, соблюдение графика. Если режим не соблюдается, это стразу отображается в программе», – сообщил специалист департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Константин Лахненко.

По его словам, основным отличием нового программного обеспечения от предыдущего заключается в более расширенном функционале, а именно в возможности задавать востребованные направления пассажирского транспорта и определять необходимые остановки.

Граждане также могут установить на телефоне мобильное приложение, которое позволит отслеживать движение автобусов и троллейбусов.

«Программа запущена с мая текущего года. Первые несколько месяцев она работала в тестовом режиме. На сегодня департамент разрабатывает специальные таблички с расписанием и направлениями маршрутов, которые после утверждения будут размещены на всех остановочных пунктах, через которые проходит не менее пяти маршрутов», – добавил специалист Константин Лахненко.

Стоит отметить, что на всех транспортных средствах будут размещены номера телефонов Сектора контроля за осуществлением пассажирских перевозок. Отправив смс или видео, граждане смогут сообщать о нарушениях городских пассажирских перевозок.





Вторник, 6 августа 2019 г. 2158

Источник: Портал Информер